開催：2026.3.9会場：ローンデポ・パーク結果：[ドミニカ共和国] 12 - 1 [オランダ]WBCの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでドミニカ共和国とオランダが対戦した。ドミニカ共和国の先発投手はＬ・セベリーノ、対するオランダの先発投手はＡ・フランセンで試合は開始した。1回裏、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドミニカ共和国得点 DOM