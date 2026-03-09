ブンデスリーガ 25/26の第25節 ウニオン・ベルリンとブレーメンの試合が、3月9日01:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、ロマー