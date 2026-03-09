開催：2026.3.9会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[キューバ] 7 - 4 [コロンビア]WBCの試合が9日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでキューバとコロンビアが対戦した。キューバの先発投手はＤ・ラロンド、対するコロンビアの先発投手はＬ・パティーノで試合は開始した。1回表、4番 Ｊ・ディアス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでコロンビア得点 CUB 0-1 COL