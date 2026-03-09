元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が日本初上陸のミュージカル「BOOP！TheMusical」（5月27日〜6月21日、東京・渋谷の東急シアターオーブ）に主演する。同作は昨年4月に米ニューヨークのブロードウェーで初上演。「ベティちゃん」の愛称で知られるキャラクターのベティ・ブープが主人公で、自身が誕生した1930年代から現代のニューヨークへタイムトラベルする物語。昨年8月の宝塚退団後初のミュージカルで「日本初上