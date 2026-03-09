俳優の錦戸亮（41）が来年公開の映画「1リットルの涙」に主演する。沢尻エリカ（39）が主演、錦戸が出演して大ヒットした2005年のフジテレビドラマから20年以上の時を経て、同じ原作を映画化。錦戸は「ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです」と呼びかけている。15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳で亡くなった女性の実話を基にし