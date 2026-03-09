新潟アルビレックスBBは8日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で立川に80―81で惜敗し連勝は4で止まった。第4Qの残り8分22秒まで69―63とリードも逆転負け。鵜沢潤監督は「第4Qで失速してしまった。リバウンドの差が出た」とチームの36本に対し、相手が54本だったリバウンド数の差を敗因に挙げた。7日のカード初戦で負傷したSG長谷川に代わってPG浜田貴流馬（28）が初先発。チーム最多の21得点を挙げるなど活躍したが、試合終了間