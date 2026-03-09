元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の礼真琴（３５）が舞台「BOOP! The Musical」で主演を務めることが９日、発表された。「ベティー ブープ」は、１９３０年代にアメリカで誕生したアニメーションキャラクター。日本では「ベティちゃん」として長く親しまれ、今もファッションアイコンとして世界中で愛され続けている。今作の舞台は白黒アニメーションの世界から突如カラフルで活気あふれる現代のニューヨークへやって来た彼