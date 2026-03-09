ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）が、アンバサダーを務めるプロテインブランド「ＶＡＬＸ（バルクス）」の新ウェブＣＭが９日から公開される。新ＣＭはエレベーターに乗った菊池が、同乗者に同ブランド商品の魅力を伝えたい衝動に駆られ、「バルクス！」と叫ぶシーンが見どころとなっている。菊池は「照れはちょっとありましたね」と撮影を回想。子どもに向かってウィンクを決めるシーンもあり、「注目してほしいです。（商