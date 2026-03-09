1986年に出版し、2005年に連続ドラマで大ヒットした「1リットルの涙」の劇場版作品が、2027年に公開となることが8日、分かった。涙と感動の物語が、映画として動き出す。同作は木藤亜也氏のノンフィクション作品が原作。脊髄小脳変性症を発症した少女の闘病生活を描き、多くの人の涙を呼んだ。主演はドラマにも出演した錦戸亮（41）が務め、20年の時をへて再び麻生遥斗役を演じることとなった。公開となった特報映像では「15年がた