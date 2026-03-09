昨年宝塚歌劇団を退団した元星組トップスター、礼真琴が、米人気キャラクター「ベティ・ブープ」を実写化したミュージカル「BOOP！The Musical」（5月27日から、東京・東急シアターオーブなど）に主演することが9日決まり、発表された。退団後初ミュージカルとなる。「ベティ・ブープ」は1930年代に米国で誕生した世界的ファッションアイコンで、日本では「ベティちゃん」としておなじみ。昨年、白黒アニメの世界から突如カラフ