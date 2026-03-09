8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、ブランドアンバサダーを務めるプロテインブランド「VALX（バルクス）」新ウェブCM（9日から公開）に出演する。アンバサダー就任第2弾となる今回のCM「VALX プロテインをどうしても教えたい」編では、日常の何気ないエレベーター内を舞台に、健康や美容について会話をする人々の様子を描いたストーリーとなる。【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨会話を耳にした菊池が、「プロテ