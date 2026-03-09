俳優小林亮太（27）と山田健登（26）が8日、東京・シアタークリエで、ミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」（9日開幕、同所など）の公開ゲネプロと囲み取材に臨んだ。83年の英国初演以降、世界中で上演されてきた作品で、離ればなれに育った双子、ミッキーとエディの数奇な運命を描く。ミッキーを小林と渡邉蒼（21）が、エディを山田と島太星（28）が、それぞれダブルキャストで演じる。組み合わせは「小林×山田ペア」と「渡邉×