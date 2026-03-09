元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、ブロードウェイから日本初上陸する『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』で主演を務めることが9日、発表された。【写真】『BOOP! The Musical』ジェリ―・ミッチェル氏＆礼真琴の2ショット1930年代にアメリカで誕生したアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」。日本では「ベティちゃん」として長く親しまれ、今もファッションアイコンとして世界中で愛され続けてい