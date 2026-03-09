気象台は、午前3時46分に、なだれ注意報を鏡野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・鏡野町に発表（雪崩注意報） 9日03:46時点北部では、9日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鏡野町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意