timelesz菊池風磨（31）が、9日から公開されるプロテインブランド「VALX」の新ウェブCMに出演する。アンバサダー就任後第2弾となる今回のCMは、「健康を意識するすべての人へ」というメッセージをコミカルなストーリー仕立てで表現。菊池は「カメラ目線でウインクするのは少し照れました」と明かしており、CMラストのウインクシーンは注目ポイントとなっている。