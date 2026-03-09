第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDは8日（日本時間9日）、マイアミで行われ、ドミニカ共和国が12−1の7回コールドでオランダを破り、開幕2連勝とした。オランダは1勝2敗となった。初回から主導権を握った。先頭のタティス（パドレス）から連続四球などで1死一、二塁とすると、4番・ゲレロ（ブルージェイズ）の左前適時打で先制。さらに続くマチャド（パドレス）の二ゴロ併殺崩れの間に加