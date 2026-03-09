フェイエノールトFW上田綺世がリーグ20得点目を挙げた。8日のオランダ・エールディビジ第26節・NAC戦で前半19分に先制ゴールを決めると、後半7分には追加点を決めた。上田の先制ゴールから点の取り合いになった試合だが、フェイエノールトは前半終了間際に逆転を許し、2-3で前半を折り返す。すると後半7分、上田が試合を振り出しに戻した。FWラヒーム・スターリングのヒールパスからDFジョーダン・ボスがPA左からクロスを上