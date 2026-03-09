リンクをコピーする

【ブンデスリーガ第25節】(ミレントア・シュタディオン)S・パウリ 0-0(前半0-0)フランクフルト<警告>[S]安藤智哉(62分)、コナー・メトカーフ(89分)、アレクサンダー・ブレッシン(90分+3)[フ]堂安律(76分)└ブンデス日本人対決はスコアレスドロー…S・パウリ藤田&安藤がスタメン、フランクフルト堂安は途中出場