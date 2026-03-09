[3.8 ブンデスリーガ第25節 ザンクト・パウリ 0-0 フランクフルト]ブンデスリーガ第25節が8日に行われ、15位ザンクト・パウリと7位フランクフルトは0-0で引き分けた。S・パウリではMF藤田譲瑠チマが先発フル出場し、同じくスタメンのDF安藤智哉は後半21分までプレー。ベンチスタートのFW原大智に出番はなかった。フランクフルトのMF堂安律は2試合続けて先発を外れ、後半21分に途中出場。DF小杉啓太はメンバー外だった。試合