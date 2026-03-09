リーグ・アン 25/26の第25節 ニースとレンヌの試合が、3月9日01:15にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはソフィアン・ディオプ（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、モルガン・サンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはアルノー・ノルダン（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名を連ねた。