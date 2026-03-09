エールディヴィジ第26節が8日に行われ、フェイエノールトはアウェイでNACブレダと対戦した。フェイエノールトは前節までに勝ち点「48」を獲得し、チャンピオンズリーグ出場圏内のリーグ2位につけている。先に今節の試合を消化した3位アヤックスがフローニンゲンに敗戦したため、勝ち点差を広げるチャンスだった。試合は19分、まずはフェイエノールトが先制する。右CKのチャンスからアニス・ハジ・ムサがボールを蹴り込むと、