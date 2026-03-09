ブンデスリーガ第25節が8日に行われ、ザンクトパウリとフランクフルトが対戦した。ザンクトパウリはリーグ戦連勝中と好調をキープしているが、降格プレーオフ圏内の17位ブレーメンとは勝ち点「1」差と気を抜けない状況。対するフランクフルトは、前節のフライブルク戦に勝利してアルベルト・リエラ新体制下での戦績を2勝1分け1敗とした。このまま波に乗ることはできるか。なお、ザンクトパウリは藤田譲瑠チマと安藤智哉が先発