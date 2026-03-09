現地３月８日に開催されたオランダリーグ第26節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、NACブレダと敵地で対戦した。上田と渡辺が揃って先発したフェイエノールトは、19分に先制に成功する。ハジ・ムサの右CKに上田がヘディングで合わせて、ゴールネットを揺らした。27歳の日本代表アタッカーは、12月６日に行なわれた第15節のズウォーレ戦で４得点をマークして以来、およそ３か月ぶりのゴールとなった。先手