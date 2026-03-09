アストロズの今井達也投手（27）は8日（日本時間6日）、フロリダ州ウェストパームビーチの球団施設で練習を行った。キャッチボールの後は投内連携でゴロを軽快にさばき、チームメイトたちとともに汗を流した。3度目となる今井の次のオープン戦登板は11日（同12日）、敵地ジュピターでのマーリンズ戦が予定されている。今井はWBCを戦う侍ジャパンの予備登録選手にも選ばれている。日本は3連勝ですでに準々決勝進出を決定。米