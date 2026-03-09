◇オランダ1部第26節フェイエノールト3ー3NACブレダ（2026年3月8日ブレダ）フェイエノールト（オランダ）の日本代表FW上田綺世（27）が8日、敵地でのNACブレダ戦に先発出場。0ー0の前半20分、待望の2026年初ゴール。昨年12月6日のズウォレ戦以来3カ月ぶりの一発が飛び出すと、2ー3とリードされた後半8分にも値千金の同点ゴールを決めるなど2得点と活躍。3ー3の引き分けで勝ち点1獲得に貢献し、得点ランク単独トップ独走と