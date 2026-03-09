フットサルFリーグのバサジィ大分が8日、大分市でファンとの交流イベントを開きました。 ファン感謝デーと題したこのイベントは毎年この時期にチームが行っています。 イベントには選手17人のほか、今シーズンでの退任が決まっている狩野新監督が参加しました。 12チーム中8位でリーグ戦を終え、一部に残留となったバサジィ大分。 吉田圭吾主将は「皆さんの声援のおかげで戦い抜くことが