大分県の国東市国見町では今、ミツマタの花が見ごろを迎えています。 日差しに照らされ、咲き誇るミツマタの花。その名の通り、枝の先が3つに分かれています。 国東市国見町西方寺地区の林道にはおよそ2.5キロにわたって5か所の群生地があります。 日当たりが良い場所では２月初めごろから花が咲き始めて今まさに見ごろに。 ミツマタは10年ほどで寿命を迎えるため、保存会のメンバーが毎年、100本ほど植樹を続けていると