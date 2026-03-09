ラ・リーガ 25/26の第27節 ヘタフェとベティスの試合が、3月9日00:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、エセキエル・アビラ（FW）らが先発に名を連ねた。 28分に試