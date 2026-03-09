【カイロ＝溝田拓士】サウジアラビア民間防衛局は８日、首都リヤド南方の都市カルジで住宅街に飛翔体（ひしょうたい）が落下し、２人が死亡、１２人が負傷したと発表した。ロイター通信によると、防空関連施設を狙ったイランによる攻撃の可能性がある。