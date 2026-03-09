アメリカのトランプ大統領はイランの最高指導者ハメネイ師の後継者について、「アメリカの承認がなければ長続きはしない」との考えを示しました。トランプ大統領は8日、ABCテレビの取材に、イランの新しい最高指導者は「我々の承認を得なければならない」と答えた上で、「承認がない場合は長続きはしないだろう」との考えを示しました。現体制側の人物の最高指導者への就任については、「良い指導者を選ぶためであれば認める。適任