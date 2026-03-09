ブンデスリーガ 25/26の第25節 ザンクトパウリとアイントラハト・フランクフルトの試合が、3月8日23:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、ダネル・シナニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトはジャン・バホーヤ（FW）、ヨナタン・ブルカート（FW）、アルノー・カリ