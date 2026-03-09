フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、NACブレダ戦でゴールを決めた。エールディヴィジ第26節が8日に行われ、フェイエノールトはアウェイでNACブレダと対戦した。上田と渡辺剛がそろって先発出場した試合は、19分にフェイエノールトが右コーナーキックのチャンスを得る。すると、キッカーのアニス・ハジ・ムサが蹴ったボールを、上田綺世はファーで飛び込みながらも頭で合わせ、チームに先制点をもたらした。な