小園が大谷からの投稿に“返信”■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の小園海斗内野手（広島）は9日未明に自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新した。8日のオーストラリア戦直後に大谷翔平投手（ドジャース）からの“イジリ”メッセージに返答する形で投稿を行った。侍ジャパンはこの日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCでオーストラリアに4-3で勝利し