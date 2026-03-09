現地３月８日に開催されたブンデスリーガ第25節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリと堂安律を擁するフランクフルトが前者のホームで対戦した。ザンクトパウリは藤田と安藤が先発、原がベンチスタート。一方のフランクフルトは堂安が２試合続けてベンチスタートとなった。立ち上がりから膠着状態が続いたなか、ホームチームが23分に決定機を創出。シナニの左CKにニアサイドで反応した安藤がヘディン