現地３月８日に開催されたオランダリーグ第26節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、NACブレダと敵地で対戦している。日本人コンビが揃って先発となったフェイエノールトは、19分に均衡を破る。 アニス・ハジ・ムサの右CKから上田が強烈なディングシュートを叩き込んでみせた。日本代表のエースは、これが今シーズンのリーグ戦19点目。現地12月６日に行なわれた第15節のズウォーレ戦（４−０）で４得