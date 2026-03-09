台湾の首相に相当する行政院長が日本を訪れワールド・ベースボール・クラシックを観戦したことについて、中国外務省の高官が日本の金杉憲治大使に抗議していたことがわかりました。日中関係筋によりますと、中国外務省の孫衛東外務次官は7日、金杉憲治大使に電話で抗議したということです。金杉大使は「台湾に関する日本政府の立場は1972年の日中共同声明の通りであり、なんら変更はない」と説明しました。台湾メディアによります