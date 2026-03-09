フジテレビ系アニメ「サザエさん」（日曜・午後６時半）が８日の放送で、２月２２日に８９歳で死去した声優・桂玲子さんを追悼した。桂さんは波野イクラちゃんなどの声を担当した。オープニングの後、放送が始まると桂さんを悼むテロップが流れた。「放送開始以来昨年まで波野イクラ、リカちゃん、かおりちゃんの声優を務めていただいた桂玲子さんが逝去されました」と伝えた。続けて「ワンパクでかわいらしいイクラちゃんク