◇オープン戦メッツ3―2カージナルス（2026年3月7日ジュピター）メッツの千賀がオープン戦初登板し、2回2/3を3安打2失点2奪三振だった。直球の最速は約159キロを記録。2、3回にソロ本塁打を許し、球数が50球に達した3回途中で降板したものの「全体的に良かったと思います」と明るい表情だった。数年間、故障に悩まされてきたが「自分のやりたいこと、課題に対してずっとやってきたことが生きている」と調整は順調だ。