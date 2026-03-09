◇第6回WBC1次ラウンドD組オランダ4―3ニカラグア（2026年3月8日マイアミ）オランダが大会史上初のサヨナラ弾に狂喜乱舞した。2点を追う9回2死二、三塁。4番アルビーズは初球を捉えて「さあ、祝う時間だ」と確信した。「完璧なポイントに当たった。一生忘れない」。逆転サヨナラを決める一撃は右中間へ飛び込んだ。両打ちで通算157発を誇るブレーブスの正二塁手。昨年9月の左手有鉤（ゆうこう）骨骨折から初のWBC出