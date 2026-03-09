◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア8―0ブラジル（2026年3月8日ヒューストン）イタリアの9番ノリが7、8回に2打席連発のソロを右中間へ放つなど3安打で初戦快勝に貢献した。本塁打の際は戻ったベンチでチームメートからエスプレッソで祝福され「コーヒーが好きではないので、あまりおいしくなかった。1杯目は“う〜ん”と思ったが、2杯目は少し気に入った」と苦笑いした。21歳151日でのマルチ本塁打は、前日に20歳49日で