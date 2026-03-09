セリエA 25/26の第28節 ボローニャとベローナの試合が、3月8日23:00にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはキーロン・ボウイ（FW）、ギフト・オルバン（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）らが先発