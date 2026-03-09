セリエA 25/26の第28節 フィオレンティナとパルマの試合が、3月8日23:00にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ジャック・ハリソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはガブリエル・ストレフェッザ（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）らが先発に名