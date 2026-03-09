大阪府の吉村洋文知事（左）と、大阪市の横山英幸市長大阪市の横山英幸市長（日本維新の会副代表）は8日、X（旧ツイッター）で、看板政策「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の設置議案について、今月下旬までの市議会定例会での提出を見送ると表明した。拙速だと反発する維新市議団に配慮したとみられる。大阪府の吉村洋文知事（維新代表）は9日の府議会で提出の方針で、対応が割れた。横山氏は、動画サイトで5月開会の市