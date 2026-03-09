前回23年大会で侍ジャパンの優勝に貢献したカージナルス・ヌートバーが大会連覇への順調な滑り出しを喜んだ。米フロリダ州のキャンプ地で連日早朝に起床してテレビ観戦。韓国戦を「（鈴木）誠也が初回の2ランで韓国の流れを断ち切った」と振り返り、「あのトリオ（大谷、鈴木、吉田）は本当に凄くいいプレーをしている。ムーニー（村上）が最後に強いヒットを打ったのは良かった。他の選手も役割をしっかり果たしていた」と称