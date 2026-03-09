アメリカとイスラエルが、イランに特殊部隊を投入しイランが保管している高濃縮ウランを確保する作戦を協議しているとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は7日、アメリカとイスラエルが、数週間で兵器に転換可能な60％の高濃縮ウランを確保するため、イランに特殊部隊を投入する作戦を協議していると報じました。複数の当局者の話として伝えたもので、イランから高濃縮ウランを完全に除去するか、IAEA＝