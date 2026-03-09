上田が今季19点目をマークオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が現地時間3月8日、リーグ第26節NACブレダ戦で先発出場し、前半19分に待望の今年初ゴールを挙げた。昨年12月6日のリーグ第15節のズウォレ戦以来、3か月ぶり。リーグでは9試合、公式戦では12試合ぶりの一撃で先制点を決めた。待望の一発は前半19分だった。リーグ戦2試合連続の先発出場。右コーナーキック（CK）からファーサイドへ上がったボールをダイ