中東情勢の緊迫化を受け、政府の支援でUAE=アラブ首長国連邦とオマーンから退避した日本人ら107人が、きのう成田空港に到着しました。記者「チャーター機で中東から避難してきた人々が、成田空港に到着しました」UAEとオマーンから退避してきた日本人とその家族など107人を乗せ、オマーンの首都マスカットを出発したチャーター機はきのう午後7時半ごろ、日本に到着しました。ドバイに出張していた男性「（帰国便が）キャンセルにな