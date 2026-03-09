東京・大田区で8日、車など4台が絡む事故があり、3人が死傷しました。午前8時ごろ、大田区仲六郷の第一京浜で、乗用車がワンボックスカーに追突して、さらに対向車線を走るトラックやバイクを巻き込む事故がありました。この事故で乗用車を運転していた男性（60代）が死亡したほか、男性2人（28・42）が軽傷を負いました。警視庁が事故の原因を調べています。