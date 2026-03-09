ロックバンド「LUNASEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が8日深夜に、パーソナリティーを務めるFmyokohama「Rebellmusik」に出演した。先週の放送に続けて、先月17日に亡くなったドラムスの真矢さん（享年56）を追悼。冒頭では、この日の朝から真矢さんの献花式がラジオ局がある神奈川・横浜市内で行われたことについても触れ、「みんなの思いが必ず真矢に届いていると確信します。みんな本当にどうもありがとう」と呼びかけ