茨城・取手市の住宅で8日、火事があり高齢の夫婦が死亡しました。午前7時過ぎ、取手市井野台の住宅で「2階から白い煙が見える」と通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、住人の吉村正昭さん（82）と妻の美代子さん（77）が2階の寝室で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察が詳しい出火原因を調べています。